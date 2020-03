Cédula C ao servidor público municipal já está disponível em Sena Madureira

Servidores públicos de Sena Madureira terão acesso a partir desta segunda-feira, dia 2, à folha de rendimento, mais conhecida como cédula C. Para ter acesso ao documento, é necessário ir até o setor de Recursos Humanos na sede da prefeitura do município, das 7h às 13h. A obtenção da cédula C é obrigatória para declaração anual do Imposto de Renda.

De acordo com o gerente de Recursos Humanos da prefeitura de Sena Madureira, Jéferson Cavalcante, a declaração é obrigatória para todos os servidores municipais, efetivos e provisórios. “Esse informativo serve para todos os servidores. As pessoas, geralmente gostam de fazer sua declaração de Imposto de Renda com antecedência, não deixando para última hora”, diz Cavalcante.

O gerente ressalta que a cédula C só será entregue ao titular do documento. “A partir de hoje a folha de rendimento já esta disponível em nosso RH, mas para solicitar somente o titular, a folha não será entregue para terceiros para evitar qualquer problema”, explica.

Quem precisa declarar o imposto de renda precisa ficar atento para não perder o prazo. A cédula C serve para os servidores que fazem declaração com frequência ou que nunca fizeram, mas alcançaram R$28.556 de renda bruta. No documento, consta o total de rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, contribuição previdenciária oficial, valor do 13º salário e o imposto sobre a renda retido na fonte.

Estas informações são necessárias para o preenchimento da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Este ano, o prazo para entrega de declaração começa neste dia 2 de março e vai até o final de abril.