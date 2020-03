Capitão da Polícia Militar é o novo diretor da Escola de Música do Acre

O Governo do Acre empossou neste fim de semana a nova diretoria da Escola de Música do Acre. O capitão da Polícia Militar do Acre, Joyb Ramos, é o novo diretor.

A posse foi conduzida pelo secretário de Educação, Mauro Sergio. “Para nós, esta escola representa a cereja do bolo, pois é com a música que a alma se liberta das dificuldades”, disse Mauro.

O capitão Ramos, como é conhecido o novo diretor, quer a EMA transformando gerações. “Essa gestão tem se preocupado com o desenvolvimento educacional e vamos utilizar esse espaço como elemento transformador de vidas”, disse.

(Com Agência de Notícias do Acre)