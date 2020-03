Bandido tenta roubar arma de policial e é ferido com três tiros

O criminoso Luan Rafael Batista Gomes, de 22 anos, foi ferido com três tiros na noite desta deste domingo (1°), após fingir ser um cliente e tentar roubar uma arma de fogo de um policial em um restaurante localizado na rua Cunha Matos, no bairro 6 de Agosto, na Gameleira, em Rio Branco.

O policial estava no restaurante acompanhado de sua esposa, quando o Luan (criminoso) entrou no estabelecimento e sentou em uma cadeira. O bandido em posse de uma arma de fogo calibre 22, apontou o revólver para o policial e mandou que o agente entregasse a arma. Quando o policial puxou a pistola para entregar, Luan efetuou um disparo, o revólver falhou e o policial reagiu efetuando três tiros que atingiu o bandido no peito, costas e na cabeça. Durante a ação do policial nenhum cliente saiu ferido.

Militares do Segundo Distrito foram acionados e prestaram apoio ao agente policial.

Uma ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o bandido ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A arma do criminoso foi apreendida e o policial foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil investigará o caso.