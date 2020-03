Atenção pais: inscrição ao Bombeiro Mirim vai até dia 6 de março

Os pais interessados em inscrever os filhos no projeto Bombeiro Mirim devem ficar atentos pois a data limite para matrícula é 6 de março, próxima sexta-feira.

O BM é um dos projetos apoiados financeiramente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por meio do recurso de penas pecuniárias.

O valor pago em multas por pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo é disponibilizado em edital, na qual as entidades podem reverter os valores para fomentar educação, cultura e segurança pública.

Os pais devem preencher ficha de inscrição disponível nos batalhões localizados na Morada do Sol, Estrada do Amapá ou Rui Lino. O sorteio está previsto para 9 de março.

Os pré-requisitos exigidos são: estar matriculado na rede de ensino, não possuir restrições médicas e a criança deve pertencer à faixa etária de 11 a 14 anos de idade. Estão disponíveis 160 vagas destinadas a ambos os sexos.