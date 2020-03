Após chuvas intensas, nível do Rio Iaco sobe 5 metros e se aproxima da cota de alerta

O nível do Rio Iaco, em Sena Madureira, amanheceu nesta segunda-feira (02) marcando 11,05 metros de profundidade. O manancial encheu cerca de 5 metros nos últimos dias, após intensas chuvas na região.

De acordo com a coordenadoria municipal da defesa civil (CMDC), na semana passada o nível do rio estava na casa dos 6 metros, e não é descartado um possível transbordamento.

“Tivemos cheia até no mês de maio, em anos anteriores. Na gestão do ex-prefeito Vanderlei Zaire, por exemplo, no mês de abril estávamos tirando pessoas alegadas em bairros vulneráveis, portanto, não podemos descartar a possibilidade de uma enchente maior, mas vamos torcer para que isso não volte a ocorrer ente ano”, disse Carlos D’Ávila, representante da CMDC.

Apesar da cheia, o manancial ainda se mantém a 3 metros da cota de alerta estabelecida em 14 metros de profundidade. Já o nível para transbordamento em Sena Madureira é de 15,20 metros.

Em caso de necessidade, a prefeitura já dispõe de um plano de emergência previamente elaborado para retirar famílias atingidas, que, normalmente, são levadas em caminhões para casas de familiares ou abrigos públicos.

Por Aldejane Pinto