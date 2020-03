Acre tem R$ 24,5 milhões para compras da agricultura familiar

Em encontro com agricultores familiares, representantes de associações e cooperativas ocorrido no último fim de semana no auditório da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) representantes do Governo do Acre informaram que os programas de compras governamentais de alimentos devem injetar R$ 24,5 milhões na economia do Estado em 2020.

Entre os principais programas está o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mas os produtores também terão à disposição editais de alimentação que contemplam 30% de seus orçamentos destinados exclusivamente para a agricultura familiar, como o de quartéis do Exército e o da Universidade Federal do Acre (Ufac), que terá chamada pública no dia 9 e um montante de R$ 3,3 milhões destinados para compras de produtos dos pequenos.

(Com Agência de Notícias do Acre)