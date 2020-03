Acidente deixa mulheres com ferimentos graves em Cruzeiro

Um acidente na Estrada do Canela Fina, em Cruzeiro do Sul, deixou três pessoas com ferimentos graves na madrugada desta segunda-feira (2). Duas motos se chocaram de frente. As mulheres que iam em um veículo e um homem que estava em outra moto foram socorridos pelo SAMU e levados ao Hospital do Juruá, onde passaram por cirurgias.

Segundo informações de testemunhas, o teste do bafômetro do homem deu negativo e a Polícia Militar não informou ainda se o exame foi feito nas mulheres.

