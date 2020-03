Suframa comemora 53 anos destacando desenvolvimento nos Estados da Amazônia

A Suframa e o modelo Zona Franca de Manaus (ZFM) completaram, na última sexta-feira (28), 53 anos de contribuições para o desenvolvimento socioeconômico sustentável não apenas de sua área de atuação – Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e municípios de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, mas de toda a sociedade brasileira.

O Amazonas comemora os efeitos. Nos demais Estados da área de atuação da Suframa, convênios também viabilizaram a infraestrutura das universidades federais do Acre e de Rondônia, além de investimentos em capital intelectual por meio de programas de especialização, mestrado e doutorado em toda a Amazônia Ocidental.

Idealizada em 1951, pelo deputado federal Francisco Pereira da Silva, a Zona Franca de Manaus foi criada em 1957, mediante lei sancionada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, para ser um porto livre destinado ao armazenamento, beneficiamento e retirada de produtos do exterior.