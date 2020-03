Professora de creche reforma área de escola para oferecer ambiente de lazer às crianças

A professora de uma creche pública do município de Tarauacá ganhou notoriedade depois de revitalizar parte de uma escola sozinha, por iniciativa própria e utilizando sua própria mão-de-obra. Mesmo com poucos recursos, Rosinha Sampaio fez muito mais que o poder público naquela ocasião: pintou, limpou, revitalizou e fez uma minirreforma na área externa da instituição que, para ela, estava inadequada para receber as crianças de até três anos de idade.

Os serviços encabeçados pela professora do ensino infantil ocorreram na área de banho de sol da creche municipal Fernanda Abreu Lima, local em que as crianças frequentam constantemente para aprender brincando umas com as outras. Segundo a docente, a área era bastante proveitosa, mas com a aproximação do retorno das aulas, o local não estava oferecendo um ambiente adequado para os pequenos alunos.

Preocupada com a situação, a professora resolveu que ela mesma iria reformar o espaço. Rosinha pintou, fez uma espécie de cercado e ainda instalou um chuveiro artificial no local. “Não ia deixar as crianças tomar banho de sol num espaço sem as mínimas condições. Aí resolvi pintar. Ganhei as tintas, mandei fazer a cerca e estou esperando o chuveiro artificial ser colocado no lugar”, disse Sampaio ao Portal Tarauacá.

Conforme Rosinha, a sala de aula tem a área externa para banho de sol e sua ideia era pedir para construir um cercadinho de proteção, acompanhado de uma chuvinha artificial. Assim ela fez. “A pintura foi realizada por mim. Me senti útil e renovada fazendo aquilo”, afirmou.

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, acompanhou a repercussão do caso pelas redes sociais e fez uma publicação parabenizando o ato da professora. “Gente, que orgulho dessa servidora, vejam a iniciativa, a coragem e a determinação da professora Rosinha Sampaio, paixão pelo que faz, amor às crianças e fez aproveitar uma área da Creche Municipal para os pequeninos tomarem banho de sol. Parabéns grande professora, em nome da gestão, de todas as crianças e dos seus pais, agradeço pelo trabalho prestado. As bênçãos vêm pra quem merece”, escreveu a prefeito em seu perfil no Facebook.