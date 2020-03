Painel mostra que 1,4 mil pessoas tratam de hepatite C no Acre

O Acre registra 1.483 pessoas em tratamento contra hepatite B e 322 pacientes tratados contra hepatite C em 2019. Os dados foram disponibilizados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério da Saúde e são referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de a dezembro de 2019.

Trata-se de um painel informativo, na internet, que reúne informações sobre o número de pessoas em tratamento para hepatites B e C e a quantidade de medicamentos distribuídos pelo Ministério da Saúde. Qualquer cidadão pode acessar os dados no portal do MS.

A partir de junho de 2019 o Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis assumiu a gestão da aquisição e logística dos medicamentos destinados ao tratamento das hepatites virais nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

Com isso, o modelo de distribuição e dispensação desses medicamentos está passando por um processo de reformulação, envolvendo a mudança de sua alocação nos Componentes da Assistência Farmacêutica.

O desenvolvimento de um instrumento que possibilite a atualização sistemática das informações inerentes a distribuição dos medicamentos para hepatites virais é um objetivo da atual gestão, no intuito de dar transparência às ações, bem como manter uma comunicação clara com a sociedade civil organizada e com as demais esferas de gestão do SUS.

“A publicidade dessas informações demonstra o esforço brasileiro, por meio do Programa Nacional para a Prevenção e Controle das Hepatites Virais, para o cumprimento do compromisso assumido na oportunidade do lançamento da Estratégia Global para Eliminação das Hepatites Virais, como problema de saúde pública, até 2030, liderada pela Organização Mundial de Saúde”, diz o MS.

As informações do painel de Hepatites Virais serão atualizadas trimestralmente e, passarão por constantes aprimoramentos durante o ano de 2020, de maneira a inserir, gradativamente, o maior número de informações possíveis.

