Minoru diz ser vítima de fake news: “que a verdade vença a mentira”

O pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo PSDB, Miroru Kinpara, usou as redes sociais na tarde deste domingo, dia 1º de março, para alertar que está sendo vítima de fake news. Segundo ele, republicaram uma fotografia sua ao lado do ex-deputado petista Sibá Machado, de quando ainda exercia função de Reitor na Universidade Federal do Acre (Ufac), alegando que se tratava de um recente encontro político, visando às eleições municipais 2020.

Minoru pediu atenção às informações falsas, uma vez que a fotografia é de 2015. “As eleições propriamente ditas ainda não foram iniciadas, mas já aparecem notícias falsas dizendo que eu estou me reunindo com o ex-deputado federal Sibá Machado. Em postagem no facebook e WhatsApp, pessoas divulgam o recorte de uma foto tirada em 2015, querendo induzir a população a acreditar que se trata de fato recente”, disse.

Na imagem, Kinpara afirma que se tratou de um encontro em Brasília, acompanhado da então vice-reitora e assessor, em busca de emendas parlamentares para financiamento de projetos em andamentos na Ufac. “Procedimento que adotei com diferentes parlamentares, de todas as siglas partidárias, como o deputado federal Flaviano Melo, Henrique Afonso, Alan Rick, Gladson Cameli e Sérgio Petecão”, garante.

O pré-candidato destacou: “é nocivo para a democracia que se faça uso desse tipo de “política” mentirosa, desrespeitosa e sem limites éticos. O fato de eu estar à frente nas pesquisas de opinião, desperta esse mal secreto”.