Farmácias do Acre esgotam estoque de máscaras e álcool gel após a chegada do coronavírus no Brasil

A grande procura por máscaras N95, modelo mais reforçado, também aumentou o preço do produto de R$ 9 para R$ 20

O setor farmacêutico no Acre registrou um aumento considerável nas vendas de álcool gel e máscaras de proteção. A subida no volume de vendas desses produtos ocorreu após a confirmação do Ministério da Saúde (MS), na última quarta-feira, 26, do primeiro caso de paciente com infecção do coronavírus em São Paulo, no país. Nesse sábado, 29, um segundo caso foi confirmado.

O ac24horas entrou em contato com duas das maiores redes de farmácias varejistas da capital acreana e constatou que eclodiu nessa semana uma elevação significante pela procura desses dois utensílios. Em algumas das farmácias, por exemplo, o estoque de máscaras de proteção e álcool gel já se encontra esgotado.

Uma vendedora da rede de Farmácias Pague Menos confirmou a grande procura da clientela por esses dois produtos, considerados essenciais para a prevenção da doença. “Aumentaram muito as vendas nos últimos dias e o estoque está sendo reforçado constantemente. Devido a essa grande procura, já ocorreu baixa de estoque, e toda semana estamos realizando novos pedidos junto aos fornecedores”, disse Maria.

Outra importante empresa do setor também confirmou a crescente venda. A vendedora Yohana, da Recol Farma/24 horas, conta que a procura tem sido tamanha que foi preciso fechar novos pedidos com fornecedores para suprir a demanda na capital. “A procura está exorbitante e estamos em contato com fornecedores para que não faltem os dois produtos em nosso estoque. A previsão é que nos próximos dias chegue um novo carregamento”, relatou.

Empresas hospitalares já registram falta de máscaras no mercado

A procura por máscaras N95, modelo usado em centros cirúrgicos e ambientes hospitalares, que garante maior proteção contra contaminação e vírus, tem sido grande desde a confirmação do primeiro caso de Coronavírus no Brasil.

Os consumidores acreanos estão à procura do modelo, porém a maioria das empresas do setor hospitalar já está com estoque zerado. O empresário Antônio Simão, sócio da Dental Acre, confirmou o aumento significativo nas vendas da máscara especializada e do álcool gel.

“Antes a gente comprava máscara por R$ 9,00, e vendíamos de R$ 13,00 a 14,00. Hoje, a essa mesma máscara está sendo vendida para gente a R$ 20,00 a unidade. A grande procura fez com que o preço subisse absurdamente. Isso acontece não só aqui no Acre, mas também em grandes centros, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Teve casos de empresas do setor, de fora do Acre, tentar comprar de outro concorrente nosso o estoque de máscara, para revender lá fora”, relatou Simão.

A máscara de proteção N95 é bem mais eficaz. Ela dá maior proteção à boca e nariz do usuário para que a saliva e as secreções respiratórias não tenham contato com um ambiente ou pessoas contaminadas.