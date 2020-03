Após bolão premiado, policiais tentam a sorte no AcreCap

Um bolão feito por 10 policiais militares de Rio Branco se consagrou vencedor da Mega-Sena na última quinta-feira (27). Os apostadores ficaram milionários após acertar as seis dezenas e dividir o prêmio de mais de R$ 200 milhões com apenas outra aposta, feita em Fortaleza (CE). Após esse episódio, outro grupo de policiais foi flagrado fazendo uma fezinha na sorte, desta vez, no Acre Cap Legal.

Os colegas de farda aproveitaram a maré de sorte dos companheiros e resolveram comprar cartelas do AcreCap, que sorteia prêmios em dinheiro, carros e motocicletas semanalmente, com arrecadação que contribui para os projetos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Essa semana, o bolão premiado dos policiais faturou pouco mais de 100 milhões de reais, dividido entre 10 apostadores da capital acreana. O bilhete foi registrado numa casa lotérica localizada no centro da cidade.