Angelim se arruma para ver a esposa após 27 anos de casados e vídeo viraliza na web

O ex-prefeito e ex-deputado federal de Rio Branco, Raimundo Angelim, está no centro dos holofotes novamente. Mas desta vez, não é pela política. Um vídeo simples, sem áudio e com menos de cinco segundos já tem mais de 600 mil visualizações no Twitter. Gente de toda parte do Brasil e do mundo já viu as imagens publicadas pela filha do político acreano, Flávia Angelim.

Na postagem, ela relata o amor de seu pai por sua mãe que, mesmo após 27 anos de casados, ainda se preocupa em estar bem vestido e arrumado para recebê-la em casa. “E meu pai que tá aqui se arrumando todo (…) e eu: o senhor vai sair?”, escreveu Flávia. Ela continuou dizendo que Angelim respondeu: “não, tô me arrumando pra receber meu amor”.

A publicação já tem mais de 660 mil visualizações, quase 90 mil compartilhamentos e quase 15 mil curtidas. Nas centenas de comentários, alguns internautas se identificaram com a história dos pais de Flávia e outros lamentaram o fato de ainda não ter encontrado quem ainda se arrumasse para vê-los após tanto tempo juntos. “Se não for pra ter isso eu nem quero, que fofo”, brincou uma internauta.

e eu: o senhor vai sair? ele: não, tô me arrumando pra receber meu amor. eu: mas pq? ele: ué, se um namorado viesse aq em casa vc não iria se arrumar pra recebê-lo? ~ 27 ANOS DE CASADO E ELE CONTINUA ASSIM ~ pic.twitter.com/QMu7oGlQ7T — Fláaaaavia (@FlaviaAngelim) February 28, 2020