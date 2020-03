Advogado é encontrado morto em apartamento no Manoel Julião

O advogado José Edson da Costa Camilo foi encontrado morto na noite deste domingo, 1, em seu apartamento localizado em um dos blocos do Conjunto Manoel Julião, em Rio Branco. De acordo com informações repassadas por vizinhos, o jurista havia sido visto pela última vez na sexta-feira, 28.

O ac24horas apurou que Camilo, como era mais conhecido, deva ter falecido sozinho devido a um mal-súbito entre sexta e sábado, já que vizinhos acionaram os bombeiros na noite deste domingo devido o mal cheiro que exalava do apartamento. A porta da residência teve que ser arrombada pela equipe.

Vizinhos informaram que Camilo havia se separado recentemente e que morava sozinho no apartamento. Peritos do Instituto Médico Legal estiveram no local e logo em seguida encaminharam o cadáver ao IML. Ainda não se sabe as causas reais do falecimento e nem aonde será o velório e sepultamento.