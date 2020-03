Acre é o 16º exportador de couros e peles do país, mostra ranking

O Acre é o 16º maior exportador de couros e peles do Brasil, segundo o ranking de janeiro de 2020 elaborado pelo Centro das Indústrias de Cortume do Brasil (CICB). Não parece muita coisa mas outros Estados tradicionais em pecuária estão atrás, como o Tocantins, por exemplo.

As exportações desses produtos registraram o valor de US$ 209,22 em 2019, com participação de 0,3% no comércio nacional. Não há dados comparativos para o Acre, o que impossibilita saber se houve crescimento ou queda.

No País, a soma das exportações é de US$ 81,7 milhões, que significa uma queda de 16,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram exportados US$ 98,1 milhões, e também redução de 1,1% em relação a dezembro de 2019, quando a exportação foi de US$ 82,6 milhões.

Quanto ao total exportado em metros quadrados, em janeiro foram embarcados 14,6 milhões, menos 0,8% sobre o mesmo mês de 2018, porém 9,5% a mais que dezembro 2019, quando o total foi de 13,4 milhões de m².