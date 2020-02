Visitas no presídio de Cruzeiro do Sul também estão suspensas

A exemplo de Rio Branco, em Cruzeiro do Sul as visitas de familiares aos presos foram suspensas no final de semana no presídio Manoel Neri.

Neste sábado, 29, os Policiais Penais passaram o dia revistando as celas e a operação continua neste domingo, 1° de março.

O diretor do Complexo Penitenciário, Missael Melo, conta que na vistoria das instalações foi constatada a retirada de vários ferros da estrutura que não foram encontrados na revista do sábado.

“Sabemos que os ferros foram tirados porque fica visível na estrutura e nós vamos achar . Mas o bom é que graças a revista, a ordem permaneceu nos prédios e domingo o trabalho de revista segue o dia inteiro”, explica.

Segundo o diretor, o plano dos presos, descoberto em Rio Branco, era fazer uma greve de fome em todos os presídios do Estado, para desviar a atenção das fugas.

No Complexo Penitenciário Manoel Neri há 838 presos. Por enquanto não há previsão sobre a suspensão das visitas íntimas de quarta, 4 de março.

No ultimo dia 27 de janeiro, os policiais penais de evitaram a fuga de seis presos do Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Haviam iniciado um buraco no teto de uma cela do Bloco 02. O teto é uma laje e que os presos usaram ferro de um eixo ventilador para iniciar o buraco.