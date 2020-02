Sema faz parceria com 7º BEC para programa de recuperação ambiental do Acre

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) anunciou nesta sexta-feira (28) ter firmado parceria com o 7º Batalhão de Engenharia e Construção para atuação no Programa de Regularização Ambiental (PAR) do Acre.

“Vamos promover um curso prático de produção de mudas frutíferas e florestais já no início de março”, disse o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani.

Segundo ele, um grupo formado inicialmente por 10 militares vai colaborar diretamente na recomposição florestal de áreas degradadas no Estado.