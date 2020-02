Rios do Acre voltam a subir com chuvas fortes, mas não haverá transbordamentos

Choveu mais de 100 milímetros nos últimos quatro dias no Estado do Acre. De acordo com o portal O Tempo Aqui, chuvas intensas ocorreram no Acre nos últimos 4 dias, ou seja, do meio-dia da última terça-feira (25) (até as 12h de sábado, último dia de fevereiro de 2020, fortes precipitações foram observadas nos seguintes locais: 108mm, em Brasileia; 107mm, em Xapuri; 94mm, em Porto Acre; 90mm, em Assis Brasil (Aldeia dos Patos); 82mm, em Rio Branco (alto curso do rio Rola); 76mm, em Santa Rosa do Purus; 70mm, em Manuel Urbano; 50mm, em Capixaba (vale do rio Acre).

“Assim, os níveis dos principais rios do Acre subirão bastante nos próximos dias, inclusive, em Rio Branco. No entanto, não ocorrerão transbordamentos, pelo menos nos próximos 10 dias”, diz O Tempo Aqui.