Rio-branquenses lotam casa lotérica do Centro que teve bolão premiado na Mega-Sena

O ditado popular afirma que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas essa história caiu por terra para os apostadores de Rio Branco que viram um simples bolão tornar ao menos 10 milionários essa semana, com o prêmio de R$ 105.826.358,87 da Mega-Sena. Agora, o sonho de se tornar um ganhador da Mega ficou ainda mais latente aos moradores da capital acreana, principalmente na casa lotérica ‘pé quente’ que registrou o bolão premiado.

Neste sábado, 29, após sortear mais de R$ 211 milhões, a Mega-Sena promete pagar um modesto, mas valoroso prêmio de R$ 3 milhões. Cedo da manhã os apostadores já se aglomeravam na lotérica que teve o bolão premiado, localizada no centro de Rio Branco. José Fernandes Nascimento tem 67 anos e é aposentado. Ele diz que se apressou para chegar à lotérica, pois, agora, está mais confiante. “Depois que a gente viu um ganhador aqui da nossa cidade fica até mais legal fazer os jogos. A esperança de também ficar milionário só aumentou agora”, conta.

O sonho é um só: acertar as seis dezenas do prêmio a ser sorteado. “Ah, se antes a gente já jogava sempre, agora é que vamos mesmo”, diz sorridente a vendedora Cláudia Pereira, de 27 anos. A aposta mínima do prêmio deste sábado custa R$ 4,50 e pode ser feita até às 19 horas. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Na última quinta-feira, o prêmio que foi dividido entre as apostas de Rio Branco, no Acre e Fortaleza, no Ceará, ficou acumulado por 16 concursos consecutivos. Cada aposta ganhou quase R$ 106 milhões. Na capital acreana, o premio foi para 10 apostadores de um bolão, que acertou os números sorteados: 11 — 20 — 27 — 28 — 53 — 60.