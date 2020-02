Renda das famílias acreanas é R$ 155 menor que o salário mínimo

Em 12 estados brasileiros, incluindo o Acre, a renda média per capita ficou abaixo do salário mínimo em 2019, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (28) pelo IBGE.

O salário mínimo definido no ano passado pelo Governo Federal é de R$ 1.045,00 e a renda do Acre é de R$ 889,95 –cerca de R$ 155 a menos.

Todos os Estados que têm rendimento médio mensal abaixo do salário mínimo estão nas regiões Norte e Nordeste.

Segundo o IBGE, a renda média per capita no Brasil em 2019 foi de R$ 1.439. Com uma proporção maior da população empregada no serviço público, que paga salários melhores, os moradores do Distrito Federal recebem, em média, quase o dobro da média nacional: R$ 2.686.

Além do Acre, outros 11 Estados tiveram rendimento médio per capita abaixo do salário mínimo: Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraíba, Bahia, Acre, Amapá, Amazonas, Piauí, Pará e Alagoas. Em 2014, ano oficial de início da recessão, eram nove.

Para o IBGE, os rendimentos domiciliares consideram a soma dos rendimentos recebidos do trabalho ou de outras fontes por cada morador no mês da pesquisa.