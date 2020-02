Prefeitura abre 11 vagas em processo seletivo simplificado na área de educação física

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), tornou público a abertura de processo seletivo simplificado para atender o projeto Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC). O recurso das contratações será bancados por meio de convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Cidadania.

As inscrições começam na próxima sexta-feira, 06, e encerram dia 26 de Março. As inscrições serão realizadas através do site http://fgbprocessoseletivopelc.riobranco.ac.gov.br, e os documentos solicitados deverão ser entregues impressos na Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, juntamente com a ficha de inscrição com o protocolo conforme especificado.

Serão ofertadas 11 vagas, sendo que dez são para coordenador de núcleo e uma para coordenador pedagógico. O pré-requisito mínimo é ser formado na área de educação física (bacharelado ou licenciatura).

O valor da remuneração para ambos os cargos ficou definido no valor de R$ 2.800,00 para 40 horas semanais.