Plácido de Castro e Rio Branco se enfrentam em briga direta por vaga nas semifinais

O estádio Ferreirão, no município de Plácido de Castro, recebe na tarde deste sábado, 29, uma das partidas mais esperadas até agora do primeiro turno do Campeonato Acreano.

Plácido de Castro e Rio Branco se enfrentam de olho nas semifinais. O Estrelão, com seis pontos, precisa apenas de uma vitória para carimbar a vaga. Já o Tigre do Abunã, caso ganhe o jogo, embola a classificação que vai ser decidida apenas na última rodada.

O líder do grupo é o Atlético Acreano com três vitórias em três jogos. A torcida de Plácido de Castro deve lotar o estádio Ferreirão para incentivar seu time contra o Rio Branco. A partida está marcada para ter início às 15h15.