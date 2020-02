Obra de Raimundo Marques está aberta ao público no Sesc/Centro até 18 de março

O Serviço Social do Comercio (Sesc) traz ao público acreano a exposição “Artes Visuais Raimundo Marques Vieira: pinturas e esculturas”. A vernissage ocorreu no dia 28 de fevereiro na Galeria de Arte do Sesc/Centro onde estará aberta ao público até 18 de março.

Raimundo Marques Vieira nasceu em 1932 no Estado do Ceará, é o filho primogênito de Damião e Maria Marques, que chegaram ao Acre ainda no primeiro ciclo da borracha na década de 1930.

Desenhava desde menino, até com os dedos dos pés no barro e na areia, enquanto colhia o látex, observando os animais na floresta ao seu redor. Sonhava em trabalhar construindo aviões, já na idade madura, em ter um espaço e condições de ensinar artes visuais para crianças, numa construção de arquitetura tradicional de paxiúba, mulateiro e palha em sua residência, com o objetivo de compartilhar seus conhecimentos, abrigar sua produção e oferecer atividades para a comunidade.

Produzia suas tintas com extratos naturais e restos de outras tintas, fabricava seus pinceis com capim. Utilizava como suporte restos descartados de PVC, aglomerados de papelão e madeira.

Hoje, seu talento pode ser visto e reconhecido na exposição no Sesc.