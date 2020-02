O paraíso é aqui: veja as aventuras sobre duas rodas por pontos turísticos do Vale do Juruá

Este slideshow necessita de JavaScript.

FOTOS: ANDRÉ PESSOA

Conhecer o Acre e suas maravilhas sempre é uma tarefa difícil para quem gosta de aventura e desafios. Bastou a Honda lançar seu projeto de relacionamentos com os clientes da marca, para chover de gente que gosta de adrenalina e que aceitaram o desafio de fazer um percurso de mais de 600 km até Mâncio Lima, cidade calma e de um povo receptivo. Lá é também se localiza um dos lugares mais preservados do planeta: a Serra do Divisor, conhecida pela sua biodiversidade, beleza e vegetação.

A caminho, montados numa CRF 1000L Africa Twin, os motoqueiros aventureiros tiveram a chance de passar por estradas de asfalto, mas também lugares remotos onde a lama e a poeira tornaram a viagem ainda mais divertida.

“O RedRider chegou ao Acre para tornar os amantes das duas rodas ainda mais próximos de nós, como uma grande família que é”, disse Oswaldo Dias, que representa a marca Honda no Acre, líder do grupo Star no estado.

Cassiano Marques, que organiza viagens desses grupos, destacou o planejamento para outros desafios no Brasil e fora dele, enfatizando que a próxima aventura internacional será para Argentina. O grupo já está sendo formado.

O videomaker Kennedy Santos foi convidado especial e fez um vídeo contanto toda história desses dias. Além dos bastidores da aventura, ele mostra em detalhes os pontos turísticos por onde passaram, mostra detalhes e dá dicas importantes do que levar e onde ficar na Serra do Divisor. Além disso, mostra como foi sua passagem no rio Crôa, na terra indígena Poyanawa, até chegar às cachoeiras da Serra.

Assista ao vídeo:

