Minoru: uma das opções para o Gladson!

Vai aqui um contraponto sobre a eleição na capital. Sob hipóteses alguma o governador Gladson Cameli (Progressista) embarca na candidatura do deputado Roberto Duarte, do MDB. Era o sonho do senador Márcio Bittar: A construção do nome de Roberto via governo, mas entrou água (não precisa elencar os motivos). O Progressista está parecendo uma velha rural atolada no ramal Aquiles Peret, nos tempos do saudoso Jorge Kalume. As demais candidaturas dos partidos que compõem a base do governo não empolgam, só figuração. Só restaria ao governador Gladson Cameli a alternativa do nome do professor Minoru Kinpara, do PSDB. Ele o vice-governador major Rocha estão de viola afinada. É o que diz o Gladson e Rocha confirma, porém, não significa apoio à candidatura tucana. Entretanto, Gladson não ter uma posição clara no 1º turno pode ser mais desgastante do que tê-la. Nesse caso, seu grupo político só tem uma opção: encarar de frente qualquer tsunami política abraçado aos tucanos. Seria uma bela cartada para 2022, afinal de contas um é o governador e o outro o vice.

“Tentar ser bom para as pessoas tem seu preço, e na maioria das vezes é caro e o troco vem errado”. (Daniel Sanso)

Loba no MDB

O MDB andava empolgado em construir uma possível aliança com o Partido Liberal (PL). Ontem, o deputado Fagner Calegário declarou à coluna que a aliança do partido é com o PSL e não com o MDB. O deputado Roberto Duarte chegou a fazer discursos exaltando o PL e suas lideranças na futura coligação.

Enquanto isso na Academia…

Dois grupos dentro da Ufac se posicionam claramente: um a favor da reeleição da prefeita Socorro Neri e o outro do ex-reitor, professor Minoru Kinpara. É uma antiga disputa que vem à tona ganhando contornos fora do Campos da instituição. Muito saudável para a democracia é por lá que se aprende a teoria e a prática.

Pé na estrada

Tucanos e emedebistas estão com um pé na estrada trabalhando intensamente suas bases com vistas às eleições municipais. Gonzaguinha, Mara e Rocha pelo Juruá e Envira, Flaviano Melo e Márcio Bittar também. Flaviano foi visto almoçando ontem em Feijó.

Terra sem lei

Pesquisa aponta que cerca de 60% da população europeia tem abandonado aos poucos as redes sociais. Motivo: As Fake News, (notícias falsas). No Brasil, Acre Ltda. As notícias falsas são servidas no café da manhã, almoço, janta e no lanche das nove da noite. Rede social é terra sem lei. Em alguns grupos religiosos de WhatsApp as notícias falsas se espalham como flores no deserto da Judéia.

TIROTEIO

. Me dizia a dona Maria do Tacacá que o capeta que estava trabalhando em Rio Branco foi tirar férias no Ceará.

. Espero que fique por lá mesmo, dona Maria!

. Ou, então, que queime em alguma igreja cheia do poder de Deus!

. O delegado José Henrique faz um belo trabalho com toda sua equipe de peritos e investigadores.

. Mais de 80% dos crimes são desvendados nos primeiros meses, e mais de 90% com aproximadamente um ano.

. “A Globo achava os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff ante democráticos, arrocha Bolsonaro”, gritava uma mulher de camiseta vermelha no ônibus da Cidade do Povo.

. Um idoso, aposentado, vendedor de sorvete, também bodejava:

. “O Tchuca tchuca com a política econômica dele está produzindo mais miséria…”;

. “Quem é tchuca tchuca, homem”, indagou a mulher.

. “Não vê nem lê notícias? O Paulo Guedes”.

. O ex-vereador Lacerda, de Brasiléia, vai comandar o PDT na cidade com as bênçãos dos deputado Luís Tchê.

. Provavelmente seja candidato a prefeito!

. O mandato do deputado Luís Gonzaga (PSDB) tem ganhado muita visibilidade.

. Bom dia!