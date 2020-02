Mailza e Sebrae levam artesanato acreano para exposição “Feira das Tribos”, no Senado

A senadora Mailza Gomes, em parceria com o Sebrae/Acre, promovem de 3 a 6 de março no Senado Federal, em Brasília, a exposição “Mostra do Artesanato Acreano – Feira das Tribos: Uma viagem ao Acre”. Haverá obras de artesãos acreanos e produtos indígenas. A abertura oficial acontece na terça-feira, dia 3, às 15h30 no Edifício Principal do Senado no Espaço Ivandro Cunha Lima. A entrada é gratuita e aberta para visita ao público das 8h às 18h.

Serão mais de oito artesãos que estarão no Senado Federal apresentando as peças de madeira, látex, sementes, cascas e também de marchetaria, técnica de decoração usando o encaixe de peças, dentre elas a madeira. De acordo com a senadora Mailza, a exposição é maneira de mostrar o protagonismo do Acre no artesanato que já é conhecido no mundo inteiro e inclusive, já esteve no tapete vermelho do Oscar.

“A mostra na capital do país é uma vitrine de oportunidades. Artesãos com peças únicas estarão no Senado Federal expondo a identidade cultural de várias regiões do nosso Acre, representando a riqueza da arte de nosso estado. Em 2017, a marchetaria acreana foi usada pela estilista Stacy London durante a premiação de entregar do Oscar. Aqui no Senado, a história de nossa gente e de nossas origens e as peças também serão destaques. Ao idealizar a exposição, pensamos em valorizar nosso artesanato, a preservação das raízes históricas indígenas e promover geração de emprego e renda aos acreanos. Convidamos todos para prestigiarem nossa mostra e um pouco da nossa identidade amazônica”, destacou a parlamentar.

O diretor técnico do Sebrae/Acre, Lauro da Veiga Santos, falou sobre expectativa de levar a exposição para a capital federal. “É uma forma de expandir e dar visibilidade às obras artesanais e indígenas do nosso Acre. O Sebrae está à disposição para fortalecer ainda mais a arte do Acre nessa grande parceria com a senadora”, disse.

Feira das Tribos

Feira das Tribos é uma feira de artesanato e comidas típicas do Acre organizada pelo Sebrae com a proposta de apresentar a cultura do artesanato acreano dentro da perspectiva da singeleza da floresta e seus povos. “Neste ano vamos levar para Brasília e mostrar um pouco do artesanato acreano, incluído o indígena. Vamos mostrar as potencialidades da arte acreana que tendo bons resultados nas feiras de artesanato nacionais”, explica o coordenador da exposição, Marcos Marriente.