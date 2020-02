Vanda Milani garante lutar por recursos para implantação de uma biblioteca em Xapuri

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade) garantiu na tarde de ontem (28) lutar por recursos junto ao governo federal para construção de uma biblioteca. O pedido foi feito por gestores do núcleo de educação. Para a coordenadora Maria Edna, os investimentos complementam o esforço do estado para diminuir a evasão escolar e melhorar os índices da educação básica.

“Convidamos a deputada para conhecer nossa realidade porque sabemos do compromisso que ela tem com o município de Xapuri nesta parceria com o deputado Antônio Pedro e o governo do estado, estamos alegres em ouvir dela a garantia de lutar pelos recursos e da medida paliativa que será buscada pelos parlamentares” disse Edna.

Os deputados Antônio Pedro (DEM) e Vanda Milani farão gestão junto ao governador Gladson Cameli para que, enquanto os recursos federais, frutos de emenda impositiva ou extra não são liberados, o espaço onde funcionava o antigo museu na cidade, seja reformado e transformado em uma biblioteca.

“É um pedido dos gestores que deve atender toda clientela da cidade e da zona rural. Estamos unidos eu e a deputada Vanda para atender mais essa demanda da comunidade escolar. O professor Mauro Sérgio tem nos recebido e atendido no que pode, creio que vai dar tudo certo na abertura desta biblioteca” comentou Antônio Pedro.

A deputada Vanda Milani também vai estudar uma forma de ajudar o projeto “Pescadores de Livros” desenvolvido pelo núcleo nas escolas. Uma forma de estimular o mundo da leitura. Em 2018, a proposta premiou vários alunos da escola pública estadual.

“Vamos empreender esforços em três frentes: a primeira, fazendo gestão junto ao governador Gladson Cameli e o secretário Mauro Sérgio para abrirmos o museu e transformá-lo em um espaço de leitura, uma biblioteca provisória; paralelo a isso vamos tentar liberar emendas impositivas ou extras para a construção de um ambiente definitivo. Também vamos empreender esforços para ajudar esse projeto lindo que é o Pescadores de Livros” garantiu a deputada Vanda.

A parlamentar comentou outros investimentos que ela disponibilizou para o município. R$ 2 milhões foram destinados para adequação de estradas vicinais – recursos que serão executados pelo MAPA – investimentos que vão atender produtores do ramal Mucambo e R$ 510 mil para aquisição de equipamentos agrícolas e abastecimento de água para o Polo do Entroncamento.

“Somando todos os recursos, incluindo os destinados para saúde, setor produtivo e de infraestrutura, são quase R$ 3 milhões destinados para Xapuri. Nós colocamos o nosso mandato à disposição da população. A parceria com o governo Gladson Camelli vai melhorar a qualidade de vida das pessoas”, concluiu Vanda Milani.