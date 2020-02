Servidores de empresa terceirizada contratada pela Educação estão há dois meses sem salário

Já virou uma triste rotina. Chega o final do mês e enquanto quase todos os trabalhadores recebem seus salários, quem é contratado por uma empresa terceirizada que presta serviço ao governo do estado vê aumentar as contas e nada do que é seu, por direito, cair na conta bancária.

A denúncia desta vez é dos terceirizados da Empresa Maia & Pimentel, que é contratada pela Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEE). Os servidores prestam serviços em diversos órgãos do governo como Arena Acreana, departamento de esportes, IAPEN e em algumas escolas.

Esses funcionários afirmam estar sem receber desde janeiro e completam, nesta sexta-feira, 28, dois meses sem seus vencimentos e ainda não viram o que é dinheiro em 2020. Com as contas atrasadas, o sentimento é de revolta e de medo. Eles dizem ainda não ter nenhuma previsão por parte da empresa para que o pagamento seja feito.

“A maioria de nós mora de aluguel. O dono não quer saber se você não recebeu salário, ele quer receber quando completa um mês. Nós não estamos pedindo nada demais, apenas queremos receber o que é nosso, fruto do nosso suor. Ninguém tá pedindo favor. O pior é não ter nem previsão de quando vão pagar. Aí em pergunto, como é que come, veste e paga aluguel?”, diz uma terceirizada que não quer ser identificada.

A reportagem não conseguiu contrato com os representantes da empresa Maia & Pimentel. O espaço segue aberto para que a empresa explique, caso seja de seu interesse, o motivo do atraso nos pagamentos.