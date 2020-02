Proprietário de fazenda é alvejado com três tiros após assalto em sua residência

O fazendeiro Gerson Santos do Carmo, de 45 anos, foi ferido a tiros na noite desta quinta-feira (27) durante um roubo em sua residência localizada na Estrada Transacrena, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações da vítima repassadas a polícia, Gerson estava na fazenda quando três homens encapuzados invadiram sua propriedade e de posse de armas de fogo anunciaram o assalto e o renderam. Os criminosos subtraíram vários eletrônicos, eletrodomésticos, uma espingarda e uma caminhonete. Não satisfeito quando os bandidos estavam saindo efetuaram três tiros que atingiram Gerson com um tiro de raspão na cabeça e outro no pescoço, e um tiro no tornozelo.

Os criminosos fugiram na caminhonete do fazendeiro e em seguida a abandonaram as margens da rodovia AC-90.

Gerson foi socorrido pelos paramédicos do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Três guarnições da Polícia Militar se deslocaram até a região e após colher informações das características dos criminosos, fizeram patrulhamento nas proximidades, mas ninguém foi preso.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).