Projeto Bombeiro Mirim abre inscrições em Cruzeiro do Sul

Estão abertas até o próximo dia 6 de março as inscrições para o projeto Bombeiro Mirim, do Corpo de Bombeiros do Acre, na cidade de Cruzeiro do Sul. As vagas são para adolescentes entre 11 e 14 anos.

O sorteio das 160 vagas será feito no dia 9 de março. Para concorrer, os candidatos têm de estar matriculados em instituição de ensino, ter entre 11 e 14 anos e ter atestado de aptidão física e mental.

Os interessados devem se inscrever no Batalhão dos Bombeiros da cidade, localizado na Avenida 25 de Agosto. Entre os dias 16 e 20 de março, os sorteados terão que entregar a documentação exigida no edita no quartel dos Bombeiros.

A ação ocorre por meio de uma parceria do órgão com o Centro de Referência em Inovação para Educação – Crie, que também vai oferecer cursos de Espanhol e Informática para os Bombeiros Mirins.