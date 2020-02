Programa “Cesta Feliz” beneficia mais de mil famílias carentes em Cruzeiro do Sul

Mil famílias são contempladas a cada última sexta do mês

Arroz, feijão, óleo, açúcar são alimentos básicos e essenciais na casa de uma família, por isso o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, criou o programa “Cesta Feliz”, uma ação de cidadania contra a fome e a miséria. Nesta sexta-feira, 28, foram entregues mil cestas básicas.

Segundo Sandra Soriano, coordenadora do Cadastro Único, as famílias que foram contempladas em janeiro estão recebendo novamente esse mês, e as pessoas que não compareceram para a entrega hoje podem ir até o Centro de Assistência Social (CRAS) para receber sua cesta.

Qualquer pessoa que esteja no Cadastro Único pode se dirigir à secretaria municipal de Desenvolvimento Social e solicitar o benefício. Como o morador José Francisco, do bairro João Alves. que conta: “fico muito feliz em receber essa ajuda, pois quando estamos desempregados, essa cesta vem para auxiliar no sustento da minha família”, disse.

Maria José agradeceu ao prefeito pela ação. “Estou muito agradecida ao prefeito e todos que contribuem para que possamos receber essa cesta, porque para quem é de baixa renda tudo ajuda, e isso beneficia a nossa família, ” destacou a moradora do bairro Cruzeirão.

Entre 15 mil famílias cadastradas, foram selecionadas mil para receber no mês de janeiro e fevereiro, em março serão selecionadas outras mil famílias.