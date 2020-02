Presídio tem visitas suspensas neste final de semana na Capital

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) decidiu suspender as visitas no complexo penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, neste final de semana [sábado, 29, e domingo, 1º]. De acordo com o diretor-presidente do órgão, Lucas Gomes, a suspensão é uma medida de segurança adotada após os policiais penais verificarem “a possibilidade de ações orquestradas por criminosos tanto nos presídios quanto fora deles”, afirmou.

A proibição temporária das visitas inclui o Amaro (segurança máxima) e a ala do presídio Feminino. Segundo Gomes, a suspensão ainda pode se estender aos presídios do interior do estado, se necessário. “A depender da situação de cada unidade”, disse.

Esta semana, os oito centros socioeducativos do Acre também passaram por revista e fiscalizações da segurança pública a fim de evitar fugas de adolescentes.

O período de carnaval, conforme as autoridades de segurança, é um momento propício para possíveis fugas no histórico penitenciário do país. O trabalho de revistas ocorreu nas unidades de Sena Madureira, Brasileia, Feijó, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.