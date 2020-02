Motociclista morre após colidir contra carro na região da Variante, em Cruzeiro do Sul

Um homem morreu na tarde desta sexta-feira, 28, ao colidir de frente com um veículo na região da Variante, que liga a cidade de Cruzeiro do Sul à BR-364. A vítima fatal ainda não teve a identidade revelada.

O motorista do carro que esperou a Polícia Militar no local do acidente fez o teste do bafômetro. Ele contou que o motociclista dirigia no sentido Cruzeiro-BR-364 e, ao tentar ultrapassar um veículo, invadiu a via contrária e bateu de frente com seu carro.

“Quando eu vi ele saiu de trás de um carro e bateu de frente comigo. Por causa da curva, ainda tentou voltar, mas não deu “, conta o motorista.

A Polícia Militar permanece no local, mas o nome do condutor só será informado após a chegada da equipe do Instituto Médico Legal.