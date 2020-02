Mais de mil pessoas já foram imunizadas contra o sarampo em Rio Branco

Os postos de saúde localizados em Rio Branco vacinaram mais de mil crianças e jovens, com idades entre 5 a 19 anos, segundo balanço divulgado pela Vigilância Epidemiológica do município esta semana. De acordo com os dados, mais de três mil pessoas devem ser vacinadas em todo o Acre.

A campanha de vacina contra o sarampo iniciou no último dia 10 de fevereiro e encerra no dia 13 de março. A vacina está sendo ofertada nas 56 Unidades de Saúde Básica (UBS).

A previsão em todo o estado é de imunizar mais de 3,7 mil pessoas com idades entre 5 a 19 anos durante a primeira etapa. Rio Branco concentra o maior número de pessoas que devem ser imunizadas, com mais 1,5 mil pessoas.