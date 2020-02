Justiça do Acre anuncia para março deste ano a Semana da Justiça Pela Paz em Casa

A primeira edição de 2020 da Semana Justiça pela Paz em Casa será realizada entre os dias 9 a 13 de março no Acre. A atividade já faz parte do calendário de programação do Tribunal de Justiça do Acre como uma das principais ações de combate à violência doméstica.

Em 2020, a Semana Justiça pela Paz em Casa completa sua 16ª edição.

Os preparativos para mais esta edição já estão sendo feitos, inclusive, com a realização da solicitação de dados das unidades judiciárias competentes em matéria de violência doméstica (especializadas e genéricas), incluindo feminicídio (Tribunais do Júri) e a intimação de partes e testemunhas.

Na última edição de 2019 da Semana Justiça pela Paz em Casa, o TJAC foi o que mais proferiu sentença e expediu medidas protetivas, totalizando 8,2% de encaminhamentos. Dos casos de feminicídio julgados no ano passado, 75% dos acusados foram condenados.