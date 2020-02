Jéssica Sales cumpre agenda no Carnaval e anuncia R$ 13,7 milhões de investimentos

“Não faço reunião por fazer, faço para prestar contas e mostrar os resultados do mandato à população”, assim explicou a deputada Federal Jéssica Sales (MDB) sobre os encontros ocorridos no feriado de Carnaval, que foi de intenso trabalho. Foram um total de 14 reuniões realizadas pela parlamentar na cidade de Cruzeiro do Sul.

Além de fiscalizar as obras que estão em execução e outras que já se encontram prontas, aguardando somente pela prefeitura para serem inauguradas, Jéssica também dialogou com o povo e anunciou suas emendas já indicadas ao município através do orçamento 2020.

São propostas que foram apresentadas pela parlamentar junto aos Ministérios: Defesa (Programa Calha Norte), Agricultura, Saúde e Desenvolvimento Regional (Sudam). Sales afirma que manteve seu olhar para as necessidades reais de Cruzeiro do Sul. “Fiz várias reuniões neste feriado de carnaval, é gratificante para mim ver o resultado chegando diretamente na população através destes cinco anos de muito trabalho”, diz.

Os recursos indicados por Jéssica Sales serão para a pavimentação dos ramais do Bombeiro e Cunha (primeira etapa), implantação do sistema de abastecimento de água para as comunidades Variante e Santa Cruz, implantação de placas solares para o Lar dos Vicentinos e a Apae, dez (10) caminhões com carroceria para transportar os produtos dos agricultores e barcos de alumínio para atender os ribeirinhos.

“Foi um total de R$ 5,8 milhões para Cruzeiro do Sul, espero que a prefeitura cumpra a indicação, respeitando a vontade do povo. Faço um trabalho participativo, ouvindo a população, portanto, se as propostas não forem cumpridas pela prefeitura, será lamentável, é virar as costas para o cidadão cruzeirense” afirma Sales.

Outro feito pela parlamentar foram as indicações que nas áreas da agricultura e saúde que serão executadas pelo Governo do Estado. “Meu pai Vagner Sales saiu das barrancas do Juruá, sabe o que os agricultores enfrentam e me ensinou a ter respeito por eles, portanto, consegui cerca de R$ 2 milhões em recurso extra emenda, garantido no Ministério da Agricultura”. O recurso será aplicado na aquisição de kits de casa de farinha que beneficiará cerca de 1.200 famílias em Cruzeiro do Sul.

Como médica, Jéssica Sales diz lutar ao lado de sua mãe, a deputada Antônia Sales, na defesa de uma saúde melhor para todos os acreanos. O Hospital Regional atende a população dos municípios do Juruá, Feijó, Tarauacá e ainda, pacientes que vêm do Amazonas (Ipixuna e Eurunepé). Somente no ano de 2019, foram cerca de 419 mil atendimentos. Uma melhor condição de atendimento, um serviço de saude de qualidade, essa foi a motivação que levou a deputada federal Jéssica Sales a indicar R$ 6 milhões de emenda ao orçamento 2020 para equipar o Hospital do Juruá.

A proposta sugerida pela parlamentar e que será executada pelo governo do Estado contemplará a aquisição de equipamentos como ressonância magnética, tomografia computadorizada, videoendoscopio de alta definição HD para o trato gastrointestinal superior e inferior ( endoscopia e a colonoscopia ), ultrassonografia portátil e outros. “Isso é inédito para nossa região, quantos pacientes já se deslocaram e tantos outros esperaram na fila do TFD para fazer uma ressonância na capital. O nosso governador, Gladson Cameli, como filho da terra e conhecedor da realidade da nossa região, assim como eu e minha mãe, irá concordar com todas estas indicações que fizemos, e não deixará mudar o seu destino! Tenho a certeza que iremos entregar esses equipamentos juntos” finalizou Jéssica Sales.

