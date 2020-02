Jacaré gigante de quase 5 metros é capturado em fazenda

O conhecido jacaré Caimã pode ultrapassar os seis metros de comprimento

Um agricultor morador da cidade de Vilhena, em Rondônia, estado vizinho ao Acre, divulgou no site Folha do Sul online a fotografia que ele mesmo fez de um jacaré gigante que, segundo ele, fora capturado recentemente num trecho do rio Guaporé, próximo do distrito de Vila Neide, pertencente a Cabixi, na cidade rondoniense.

Segundo o agricultor, que participou da captura do animal e enviou a imagem, o monstro de água doce não sofreu maus tratos, nem foi abatido após ser apanhado. “Eles penduraram ele só pra tirar a foto, depois soltaram”, garantiu. A fera aquática capturada seria da espécie Caimã, que pode ultrapassar os seis metros. O que aparece na imagem pode chegar a quase 5 metros, medindo da cauda ao focinho.

O jacaré Caimã, comum no rio Guaporé, também pode atacar pessoas: foi o que aconteceu em 2013, quando um homem teve o braço mordido em Pimenteiras do Oeste, também em Rondônia.

O homem que participou da captura do animal também é servidor público, mas preferiu não ser identificado. Ele disse que o animal foi laçado pelos funcionários de uma fazenda às margens do Guaporé. Após compartilhamentos da fotografia, o grupo teme ser processado por crime ambiental.

O site local de Vilhena buscou informações com um especialista da área de turismo em Cabixi sobre a região em que o jacaré foi encontrado, mas o mesmo disse não ter reconhecimento da propriedade onde aconteceu a captura, no entanto, revelou que o abate clandestino de jacarés tem sido frequente em propriedades rurais daquela região.

Fonte: Folha do Sul OnLine