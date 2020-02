Inauguração de núcleo do Hospital de Amor no Juruá é adiada para o segundo semestre de 2020

Em junho do ano passado, a gestão do Hospital de Amor de Rio Branco anunciou para outubro de 2019 a instalação de um núcleo fixo de diagnóstico de câncer de mama e útero em Cruzeiro do Sul. A unidade iria funcionar anexa à Maternidade da cidade. Também seria enviada uma carreta com mamógrafos para atender as mulheres do Vale do Juruá de forma itinerante.

Um grupo de médicos oncologistas da rede Hospital do Amor foi a Cruzeiro fazer o levantamento da estrutura física, do fluxo e avaliar a realidade local. No dia 13 de outubro de 2019, o leilão Direito de Viver arrecadou fundos para o Hospital, alcançando cerca de R$ 100 mil com a venda de 51 cabeças de gado doadas por pecuaristas da região ao leilão.

No entanto, até agora, nem o núcleo anexo à Maternidade foi instalado, nem a carreta chegou ao Juruá. A enfermeira Gabriela Silva, responsável pela divulgação da carreta, explicou que houve atraso devido à mudança de gestor do Hospital do Amor em Rio Branco, bem como de grande parte da equipe técnica.

Segundo ela, o diretor geral da rede, Rafael Haikel, afirmou que a instalação da unidade em Cruzeiro do Sul deverá ser feita no segundo semestre de 2020. Quanto ao envio da carreta , segundo ela, não há previsão.

No núcleo, haverá um mamógrafo digital e um aparelho de ultrassonografia para exames pélvicos e de mama. Além da coleta para exame de PCCU, também serão feitas biópsias. As pacientes só serão encaminhadas para Rio Branco se houver alteração no exame.

Na carreta, que conta com mamógrafo e salas de coleta, serão feitas 70 mamografias diárias e 50 exames de PCCU. A instalação do núcleo e a carreta serão feitos por meio de convênio entre o Hospital do Amor e o governo do Estado.

A unidade de diagnóstico de Cruzeiro do Sul pretende atender mulheres de Tarauacá, Feijó, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Por enquanto, a carreta atendeu as mulheres de Senador Guiomard e irá para a região do Baixo e Alto Acre, até chegar ao Vale do Juruá. “Todo o processo junto às prefeituras leva até oito meses, até o atendimento em si”, relata a enfermeira Gabriela.

O Hospital do Amor, que antes era Hospital de Barretos, oferece tratamento contra o câncer. No Acre, a unidade inaugurada em 20 de outubro de 2018 é voltado para o diagnóstico de câncer de mama e colo de útero.