Fundo HSI Malls compra Via Verde shopping por R$ 225 milhões

O HSI Malls (HSML11) adquiriu por R$ 225 milhões uma parcela de 96,67% do shopping Via Verde, em Rio Branco, capital do Acre. A expectativa é que os aluguéis do shopping rendam R$ 20,63 milhões nos próximos 12 meses, gerando cerca de R$ 1,31 por cota do fundo imobiliário, que é administrado pelo Santander.

Inaugurado em 2011, o Via Verde Shopping possui área bruta locável (ABL) de 28.257 m² em 109 lojas e 4 salas de cinema da rede Cina Araújo. A instalação ainda conta com uma unidade da universidade Unama.

Com a aquisição, o fundo desembolsou 27,2% dos R$ 885 milhões levantados com a segunda oferta de cotas. O ativo fechou com leve queda de 0,16% a R$ 124,80.

