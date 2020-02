Detento monitorado por tornozeleira é ferido com um tiro no portão de sua casa

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Cristian Jonathan de Araújo, de 18 anos, foi ferido com um tiro no portão de sua casa na noite desta quinta-feira (27) na rua Barbosa Lima, no bairro Base, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Cristian estava dentro de casa conversando com sua mãe, quando um homem não identificado o chamou na frente da residência. Quando o jovem saiu para ver quem estava o chamado, o criminoso em posse de uma escopeta efetuou um tiro que atingiu o detento monitorado no braço. Mesmo ferido Cristian correu para dentro de um quarto e se trancou. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

Familiares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que prestou o atendimento e encaminhou Jonathan ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e após colher as características do autor do crime, saíram em busca de prendê-lo, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A polícia acredita que Jonathan foi mais uma vítima da guerra entre facções.