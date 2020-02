Defasagem entre idade e série na educação básica continua alta no Brasil

Censo Escolar de 2019 aponta o perfil dos estudantes matriculados fora da série adequada

O panorama da educação básica, após um acompanhamento no ano de 2019, mostrou a distorção entre a idade e série dos estudantes matriculados nos ensinos fundamental e médio. A pesquisa realizada apontou que no ano passado mais alunos do ensino básico da rede pública estavam matriculados na série correspondente à idade, em relação a anos anteriores, porém o número da distorção ainda é alto.

Apesar da redução no número de estudantes matriculados fora da série adequada à sua idade, o Censo Escolar constatou que os resultados ainda são altos. A taxa de distorção para o ensino fundamental em 2019 é de 16,2% e de 26,2% para o ensino médio.

De acordo com o censo, as maiores taxas de distorção foram encontradas para os 6º, 7º e 8º anos, com 27,6%, 27,9% e 26,1%, respectivamente. Já no ensino médio a maior distorção encontra-se na 1ª série da rede pública, com 38,1% e 27,6%, respectivamente.

Quando se trata do gênero, o Censo Escolar constatou que em 2019 os alunos do sexo masculino representaram a maior taxa de distorção entre a idade e série escolar.

Com o acompanhamento do indicador distorção idade-série é possível avaliar o percentual de alunos, em cada série, que têm idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados. As taxas são calculadas pela equipe da Diretoria de Estatísticas Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep.

A supervisão e o levantamento dos dados do Censo Escolar da Educação Básica têm como data de referência a última quarta-feira do mês de maio no ano da pesquisa. Este é o principal método de coleta das informações referentes às diferentes etapas e modalidades da educação básica: regular, especial, profissional e educação de jovens e adultos (EJA).

O Censo Escolar é coordenado pelo Inep e realizado em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil