Ano letivo municipal é adiado para 9 de março, em Cruzeiro do Sul

A falta de professores fez com que o início das aulas referentes ao ano letivo 2020 tivesse de ser adiado nas escolas da rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul. Marcado anteriormente para começar na próxima segunda-feira, dia 2, agora o ano letivo no município será iniciado no dia 9 de março.

A prefeitura ainda não concluiu o trâmite do concurso público que, ao final, vai contratar os professores para atuar nas 108 escolas das zonas urbana e rural. Esta sexta-feira, 28, é o último dia de prazo para que os aprovados no concurso, realizado em dezembro, entreguem os documentos para contratação.

O secretário de Educação de Cruzeiro, Amarisio Saraiva, não explica o motivo da falta de planejamento da gestão e afirma que na próxima semana os aprovados no certame serão lotados nas escolas para começar as aulas no dia 9.

“Nosso planejamento era começar nesta segunda, 2, mas o concurso tem que seguir os prazos legais. Vamos começar a lotar semana que vem e encaminhar os professores para as escolas “, cita o secretário.

A prefeitura vai contratar 150 professores aprovados no concurso público. Vão atuar em 108 escolas das zonas urbana e rural de Cruzeiro do Sul, onde estão matriculados 11.150 alunos.