Alunos do SESI/AC participarão de competição nacional de robótica

Equipe vencedora se classificará para a etapa mundial do torneio, que acontecerá em Abu Dhabi

Alunos da Escola SESI/AC participarão, entre os dias 6 e 8 de março, em São Paulo, da etapa nacional do F1 in Schools. A competição integra o Torneio SESI de Robótica e tem o objetivo de desafiar os alunos a projetarem uma empresa e protótipo de carros de Fórmula 1, além de vivenciar, durante a prova, toda a experiência de uma corrida.

A competição é realizada há alguns anos no Brasil, onde o desafio é encarado por estudantes de 9 a 19 anos matriculados em escolas SESI. Cada equipe, composta de 3 a 6 alunos, deve criar uma miniempresa que administrará uma escuderia.

Cada membro tem uma função com o objetivo de ajudar a equipe e todos devem colaborar, projetar, analisar e fabricar um protótipo de carrinho de fórmula 1 para o confronto final, quando os carros são testados em uma pista reta de 20 metros, impulsionados por um cilindro de CO2.

No Acre, o nome escolhido para a escuderia é Jungle Stars, que na tradução livre significa “Estrelas da selva”. A escuderia foi criada em 2018 para representar a Escola SESI/AC nas disputas do SESI nacional.

O líder da equipe, Felipe Zanon, destaca o sentimento e a satisfação por representar a escola. “Estar participando dessa competição é uma honra para mim, pois estou sendo parte da história da Escola SESI/AC e essa competição nos estimula a trabalhar em equipe, além de fazer a integração de várias disciplinas, como física, química, matemática e inglês”, afirma Zanon.

As equipes também devem criar um plano de negócio para conseguir patrocinadores e bater de porta em porta das empresas pedindo apoio. A Relações Públicas da equipe, Cibele Viana, conta que muitas empresas do Acre apoiam esse projeto: “Nós fazemos uma lista de empresas e vamos de porta em porta pedindo apoio, pois isso conta ponto dentro do F1 in Schools”, ressalta Viana.

Para a professora de Educação Tecnológica da Escola SESI/AC, Susana Lima, a F1 in Schools é uma oportunidade para os alunos, pois o projeto vai além das quatro paredes da instituição. “A escola se preocupa quem será o aluno do futuro e quando estamos desenvolvendo esse projeto, nós estamos trabalhando o empreendedorismo e as competências socioemocionais, para que o estudante leve isso quando entrar no mercado de trabalho futuramente”, revela Susana.

O campeonato, que faz parte de um projeto internacional realizado pela própria Fórmula 1, reproduz desafios profissionais envolvidos em uma corrida de carros do início ao fim, desde a criação da escuderia até o enfrentamento nas pistas. O trabalho da Jungle Stars pode ser acompanhado pelo Instagram @equipejunglestars e Facebook facebook.com/jungle.stars.73.

Assessoria Sistema FIEAC