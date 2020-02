Acre fechou 2019 com 48 mil pessoas desempregadas, diz IBGE

O número é alto e assustador. Em dezembro de 2019, o Acre, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tinha 48 mil pessoas desempregadas. O raio-X do emprego no estado mostra o quanto é necessária a criação de novos postos de trabalho.

Segundo a pesquisa, o setor privado emprega 98 mil pessoas no Acre. Após a iniciativa privada, o setor público é o maior empregador da população economicamente ativa, com 68 mil empregos.

A curiosidade fica por conta dos profissionais domésticos. Mesmo com a criação de novas leis trabalhistas que tornam obrigatória a assinatura da carteira de trabalho, das 19 mil pessoas que são empregadas domésticas no Acre, apenas 4 mil possuem o benefício. O número representa menos de 25% do total.

Com os empregos cada vez mais difíceis, muita gente tenta sobreviver por meio da informalidade. Os que definem que seu trabalho é por conta própria chegam a 98 mil pessoas. Desse total, apenas 9 mil possuem CNPJ, os outros 89 mil estão no mercado informal.

A boa notícia é que o desemprego caiu no mês de janeiro em todo o país, segundo o IBGE. A taxa de desocupação foi estimada em 11,2% no trimestre móvel referente aos meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020, registrando variação de -0,4 ponto percentual em relação ao trimestre de agosto a outubro de 2019.

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad). Como o IBGE divulgou, até agora, apenas os números nacionais, não se sabe ainda quais foram os estados que contribuíram para a queda do desemprego no país.