Vereadores destacam aumento de animais abandonados nas ruas de Rio Branco

Os vereadores Juruna, Jakson Ramos, Lene Petecão e Emerson Jarude usaram a tribuna da Câmara de Rio Branco nesta quinta-feira, 27, para cobrar providências acerca da situação dos animais que vivem em situação de abandono nas ruas da capital.

O vereador Juruna relatou que nas últimas semanas vem acompanhando o abandono dos animais por parte da população da capital nos mercados municipais. O vereador sugeriu o repasse das multas das Unidades Fiscais (UF) ao Centro de Zoonoses da capital para ajudar no trabalho de controle de animais.

Já os vereadores Jakson Ramos (PT) e Lene Petecão (PSD) relataram que apesar de o Conselho Municipal de Animais existir em lei, ele ainda não foi colocado para funcionar.

Por fim, o vereador Emerson Jarude (MDB) cobrou a prefeita e a prefeitura políticas públicas acerca desta situação. “É importante que o município tenha esse olhar. Apesar de a prefeita ser casada com veterinário, a gente não verifica isso. E as ONG’s hoje fazem o papel do poder público. Muitas gastam mais de R$ 100 mil reais com esses serviços e o poder público poderia ajudar dando repasse de dinheiro a essas ONG’s”, encerrou.