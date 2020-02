Sobe número de acidentes em rodovias federais no carnaval, aponta balanço da PRF

O balanço final da Operação Carnaval 2020, da Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC), mostrou nesta quinta-feira, 27, que o estado continua, desde 2015, sem registrar mortes nas rodovias federais no período de festas carnavalescas. Porém, os dados apontam que subiram de 3 para 6 o número de acidentes em relação ao mesmo período do ano passado.

O mesmo ocorreu com relação ao número de pessoas feridas em acidentes. Em 2019, 6 pessoas entraram para a estatística, enquanto que em 2020 houve 7 pessoas feridas. Dos seis acidentes registrados em 2020, dois ocorreram por embriaguez, dois por falta de atenção e um por deixar de guardar distância de segurança, todos considerados falhas na condução.

Foram fiscalizados na operação deste ano 1.512 veículos, abordadas 2.074 pessoas, realizados 1.023 testes de etilômetro (12 pessoas foram autuadas por embriaguez), participaram de palestras sobre Educação para o Trânsito 215 viajantes e a PRF realizou outros 10 tipos de auxílios durante as rondas policiais.

A operação foi realizada do dia 21 até às 23h59min desse dia 26 de fevereiro, com o objetivo de orientar os condutores sobre atitudes no trânsito, prevenção de acidentes que resultam em feridos graves e mortos, além da orientação sobre consumo de bebidas alcoólicas.

A ação ocorreu nas rodovias de maior movimentação de veículos e pessoas, como as BR-317 e BR-364. O policiamento e a fiscalização foram reforçados, inclusive com PRFs que trabalham no setor administrativo e de outros estados da federação, em locais onde estatisticamente são mais recorrentes registros de violência de tráfego. Houve também fiscalizações contra ilícitos de trânsito e criminais, na região metropolitana de Rio Branco e no interior do estado.

Com informações da PRF/AC