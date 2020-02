Prêmio da Mega-Sena: o que você faria com 200 milhões de reais em sua conta bancária?

Acreanos apostam no sonho de ficar milionários com a mega-sena

Esta quinta-feira, 27, é dia de sonhar. Afinal, quem nunca sonhou em ter dinheiro para não se preocupar com o preço de nada, poder fazer o que quiser sem pensar nas contas e passar o cartão sem ter medo de ser recusado? O prêmio acumulado da Mega-Sena, que vai pagar 200 milhões de reais, torna todos esses sonhos possíveis.

O ac24horas foi às ruas saber o que as pessoas fariam com o prêmio. A constatação é que é tanto dinheiro que faz até confusão na cabeça de quem sonha em ganhar essa grana. A professora Alessandra Araújo diz que realizaria o sonho de viajar. “Eu iria gastar muito sem me preocupar. Mas a minha vontade mesmo é pegar toda família e viajar sem pressa para voltar e sem destino. Aonde desse vontade eu iria, até cansar e quisesse voltar pra casa”, diz.

Já os que estão com o orçamento apertado, pensam em se livrar das contas. Outro desejo de muita gente é ajudar a família. A jornalista Paula Amanda Maia diz que o primeiro passo seria quitar todas as dívidas. “Eu pagaria tudo que devo, ajudaria minha família e meus amigos. Mas, confesso que é tanto dinheiro que a cabeça chega a dar um nó”.

Se você for o sortudo ganhador, vamos ajudá-lo a gastar toda essa grana. Quem tem espírito empreendedor, com 200 milhões de reais é possível montar praticamente qualquer negócio.

Se você for daqueles que não quer mais nem pensar em trabalhar, é só viver de renda. Segundo a Caixa, se todo o dinheiro for aplicado em poupança, o rendimento mensal é superior a meio milhão de reais.

Se o ganhador preferir ganhar ainda mais dinheiro que o rendimento da poupança e decidir aplicar em imóveis, a conta é simples também. Se pegarmos o metro quadrado mais caro do país que é no Rio de Janeiro, é possível com o prêmio comprar 179 apartamentos de três quartos na beira da praia.

Quem quer viajar, pode preparar o passaporte. Uma viagem de 10 dias para Disney, por exemplo, o brasileiro gasta em média 10 mil reais por pessoa. Se imaginarmos uma família de quatro pessoas, é possível ir em um dos destinos preferidos dos turistas de todo o mundo nada mais nada menos que 5 mil vezes.

Outro investimento comum que se pensa sempre é aquisição de veículo. Não se preocupe, com todo esse dinheiro nunca mais se anda a pé na vida. Se pegar como base de cálculo o sedan mais vendido no Brasil no ano passado, Chevrolet Prisma, com valor em torno de 62 mil reais, é possível comprar mais de 3,2 mil veículos desse tipo.

Como apenas sonhar não adianta, as apostas para o terceiro maior prêmio da história da Mega-Sena podem ser feitas até às 17 horas, horário do Acre, e aposta simples custa R$ 4,50. O sorteio acontece às 18 horas, horário do Acre.