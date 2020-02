Polícia Civil apreende menor acusado de incendiar casa em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul apreendeu nessa quarta-feira, 26, no ramal dos Caracas, o menor I.C.G, de 16 anos, que estava foragido após ser acusado de incendiar uma casa na Vila Lagoinha.

O delegado Alexnaldo Batista cita que há um mandado de internação ao menor, que será encaminhado para o Instituto Sócio educativo. A Polícia também localizou L.G.R., de 12 anos e L.O.S. de 16 anos, que estavam desaparecidos desde o último sábado, 22.

Eles, ainda não confirmado pela polícia, formariam um casal que haviam saído de casa e não voltaram. As famílias então buscaram a polícia, que os encontrou por meio de informações de populares, numa casa do ramal. Os menores foram entregues a seus responsáveis em Cruzeiro do Sul.