Plataforma digital reúne informações sobre cientistas brasileiras atuantes em diversas áreas

Na Open Box da Ciência estão disponíveis relevantes artigos produzidos pelas pesquisadoras

Open Box da Ciência é o nome da plataforma digital idealizada pela organização Gênero e Número e apoiada pelo Instituto Serrapilheira que surgiu com o objetivo de promover o trabalho de cientistas brasileiras, reunindo informações sobre seus trabalhos e histórias. A Open Box da Ciência possui um design interativo, combinado com jornalismo de dados para apresentar 250 pesquisadoras em cinco grandes áreas: Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra, Engenharia e Ciências da Saúde.

Dentro da navegação da plataforma é possível acessar ao menos um artigo relevante da produção científica da pesquisadora mapeada. Além de conhecer um pouco de suas histórias e desdobramento de estudos através de reportagens disponibilizadas.

Acesse a Open Box da Ciência

Perfil das cientistas brasileiras

As informações contidas no espaço virtual são resultado de um levantamento feito através dos dados do Censo da Educação Superior, em conjunto com outras bases de dados oficiais, como a Plataforma Lattes, levando em consideração o número de artigos científicos publicados, prêmios recebidos, eventos organizados pelas cientistas e engajamento em divulgação científica.

Após a análise, foi possível criar conteúdos que demonstram o cenário da ciência no Brasil e como as mulheres estão inseridas nele. De acordo com a pesquisa, as mulheres representam 46% das docentes de Ensino Superior, mas apenas 23% delas são pretas e pardas. Somente 15% de todas as mulheres que pesquisam e também são docentes no Ensino Superior do Brasil têm acesso à bolsa de apoio à pesquisa.

Além de ser uma ótima forma dos estudantes conhecerem o trabalho e atuação das mulheres em sua área, a plataforma também funciona como uma ótima ferramenta para jornalistas encontrarem dados e fontes para diferentes temáticas.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil